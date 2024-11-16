Сегодня, 16:48
Фигурист Евгений Семененко стал лучшим в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.
21-летний спортсмен набрал 106,74 балла за свое выступление.
На второй позиции расположился Марк Кондратюк с результатом 105,31 балла. Тройку сильнейших замкнул Григорий Федоров (100,14).
Мужчины выступят с произвольными программами в воскресенье, 17 ноября. Начало прокатов — в 15.00 по московскому времени.
Гран-при России. Москва
Короткая программа
Мужчины, топ-6
1. Евгений Семененко — 106,74
2. Марк Кондратюк — 105,31
3. Григорий Федоров — 100,14
4. Даниил Самсонов — 95,09
5. Роман Савосин — 90,71
6. Матвей Ветлугин — 84,64