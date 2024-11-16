Семененко лидирует после короткой программы на «Гран-при России» в Москве, Кондратюк — второй

Фигурист Евгений Семененко стал лучшим в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Москве.

21-летний спортсмен набрал 106,74 балла за свое выступление.

На второй позиции расположился Марк Кондратюк с результатом 105,31 балла. Тройку сильнейших замкнул Григорий Федоров (100,14).

Мужчины выступят с произвольными программами в воскресенье, 17 ноября. Начало прокатов — в 15.00 по московскому времени.

Гран-при России. Москва

Короткая программа

Мужчины, топ-6

1. Евгений Семененко — 106,74

2. Марк Кондратюк — 105,31

3. Григорий Федоров — 100,14

4. Даниил Самсонов — 95,09

5. Роман Савосин — 90,71

6. Матвей Ветлугин — 84,64