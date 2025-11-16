16 ноября, 16:44
Фигурист Марк Кондратюк стал победителем четвертого этапа Гран-при России в Москве.
В сумме спортсмен набрал 278,65 балла (96,42 балла за короткую программу и 182,23 — за произвольную).
Вторым на этапе в Москве стал Евгений Семененко, который лидировал после короткой программы (274,91; 96,75+178,16). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54).
Ранее в женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачева, третье — Ксения Гущина.
Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.
Гран-при России
4-й этап, Москва
Мужчины, итоговый результат, топ-6
1. Марк Кондратюк — 278,65
2. Евгений Семененко — 274,91
3. Петр Гуменник — 265,76
4. Макар Игнатов — 264,80
5. Роман Савосин — 244,27
6. Артем Ковалев — 227,20
СанЖорыч
какие-то необъяснимо высокие компоненты у Кондратюка. постоянно ездит поперек музыки, прыжки кривые, но компоненты уровня Бог. у Семененко программа произвольная не вкатанная явно и прыжки спасались отчаяно всякими запятыми. по большому счету их месте не 1-2, а 3-4 были. судьи... помочим
16.11.2025
baruv
У Макара сегодня был прокат жизни! И только четвертый? При падении Гуменника, "выездах" после каждого прыжка у Семененко, подпрыгивании, а не катании Кондратюка? Судейству - позор!
16.11.2025
оппонент
Лишнее подтверждение отношению к хореоргафии в Академии Плющенко. Где это видано, чтобы дорожки его учеников Сарновского и Игнатова оценили в первый уровень (это как втророразрядники из второй десятки, а не мастера). С вращениями не лучше,- на двоих лишь одно из шести дотянуло до четвёртого уровня. Идут одной дорогой с Леночкой Костылевой.
16.11.2025
Vikta
Что опять с судейством! Если золото и серебро отсудили нормально - претензий нет...то Макара НЕЗАСЛУЖЕННО задвинули за Петра!!!!??? Зачем и кому нужно это вытягивание нашего олимпионика - непонятно всем!!! Очень обидно за Макара - он ЗАСЛУЖИЛ здесь БРОНЗУ ОДНОЗНАЧНО!!!!!!
16.11.2025