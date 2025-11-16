Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Семененко — второй, Гуменник — третий

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем четвертого этапа Гран-при России в Москве. В сумме спортсмен набрал 278,65 балла (96,42 балла за короткую программу и 182,23 — за произвольную). Вторым на этапе в Москве стал Евгений Семененко, который лидировал после короткой программы (274,91; 96,75+178,16). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54). Ранее в женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачева, третье — Ксения Гущина. Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября. Академия Навки набирает вес. А олимпиец Гуменник едва не остался без подиума в Москве Гран-при России 4-й этап, Москва Мужчины, итоговый результат, топ-6 1. Марк Кондратюк — 278,65 2. Евгений Семененко — 274,91 3. Петр Гуменник — 265,76 4. Макар Игнатов — 264,80 5. Роман Савосин — 244,27 6. Артем Ковалев — 227,20

СанЖорыч какие-то необъяснимо высокие компоненты у Кондратюка. постоянно ездит поперек музыки, прыжки кривые, но компоненты уровня Бог. у Семененко программа произвольная не вкатанная явно и прыжки спасались отчаяно всякими запятыми. по большому счету их месте не 1-2, а 3-4 были. судьи... помочим 16.11.2025

baruv У Макара сегодня был прокат жизни! И только четвертый? При падении Гуменника, "выездах" после каждого прыжка у Семененко, подпрыгивании, а не катании Кондратюка? Судейству - позор! 16.11.2025

оппонент Лишнее подтверждение отношению к хореоргафии в Академии Плющенко. Где это видано, чтобы дорожки его учеников Сарновского и Игнатова оценили в первый уровень (это как втророразрядники из второй десятки, а не мастера). С вращениями не лучше,- на двоих лишь одно из шести дотянуло до четвёртого уровня. Идут одной дорогой с Леночкой Костылевой. 16.11.2025