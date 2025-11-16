Видео
Гран-при России.
16 ноября, 16:44

Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Москве, Семененко — второй, Гуменник — третий

Алина Савинова
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Марк Кондратюк стал победителем четвертого этапа Гран-при России в Москве.

В сумме спортсмен набрал 278,65 балла (96,42 балла за короткую программу и 182,23 — за произвольную).

Вторым на этапе в Москве стал Евгений Семененко, который лидировал после короткой программы (274,91; 96,75+178,16). Тройку призеров замкнул Петр Гуменник (265,76; 90,22+175,54).

Ранее в женском одиночном катании победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Алина Горбачева, третье — Ксения Гущина.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.

Гран-при России

4-й этап, Москва

Мужчины, итоговый результат, топ-6

1. Марк Кондратюк — 278,65

2. Евгений Семененко — 274,91

3. Петр Гуменник — 265,76

4. Макар Игнатов — 264,80

5. Роман Савосин — 244,27

6. Артем Ковалев — 227,20

4

  • СанЖорыч

    какие-то необъяснимо высокие компоненты у Кондратюка. постоянно ездит поперек музыки, прыжки кривые, но компоненты уровня Бог. у Семененко программа произвольная не вкатанная явно и прыжки спасались отчаяно всякими запятыми. по большому счету их месте не 1-2, а 3-4 были. судьи... помочим

    16.11.2025

  • baruv

    У Макара сегодня был прокат жизни! И только четвертый? При падении Гуменника, "выездах" после каждого прыжка у Семененко, подпрыгивании, а не катании Кондратюка? Судейству - позор!

    16.11.2025

  • оппонент

    Лишнее подтверждение отношению к хореоргафии в Академии Плющенко. Где это видано, чтобы дорожки его учеников Сарновского и Игнатова оценили в первый уровень (это как втророразрядники из второй десятки, а не мастера). С вращениями не лучше,- на двоих лишь одно из шести дотянуло до четвёртого уровня. Идут одной дорогой с Леночкой Костылевой.

    16.11.2025

  • Vikta

    Что опять с судейством! Если золото и серебро отсудили нормально - претензий нет...то Макара НЕЗАСЛУЖЕННО задвинули за Петра!!!!??? Зачем и кому нужно это вытягивание нашего олимпионика - непонятно всем!!! Очень обидно за Макара - он ЗАСЛУЖИЛ здесь БРОНЗУ ОДНОЗНАЧНО!!!!!!

    16.11.2025

