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Сегодня, 19:04

Степанова и Букин выиграли четвертый этап «Гран-при России» в танцах на льду

Алина Савинова
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занял первое место на этапе «Гран-при России» в Москве.

По сумме двух выступлений фигуристы заработали 213,90 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 206,10 балла. Третья позиция у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (189,39).

Гран-при России. Москва

Танцы на льду

Итоговое положение, топ-6

1. Александра Степанова — Иван Букин — 213,90

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 206,10

3. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 189,39

4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 186,79

5. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 186,33

6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 185,02

Фигурное катание

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