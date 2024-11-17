Степанова и Букин выиграли четвертый этап «Гран-при России» в танцах на льду

Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина занял первое место на этапе «Гран-при России» в Москве. По сумме двух выступлений фигуристы заработали 213,90 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 206,10 балла. Третья позиция у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано (189,39). Гран-при России. Москва Танцы на льду Итоговое положение, топ-6 1. Александра Степанова — Иван Букин — 213,90 2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 206,10 3. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 189,39 4. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 186,79 5. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 186,33 6. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 185,02