13 ноября, 15:33

Костылева победила на пятом этапе Гран-при России среди юниоров

Алина Савинова

Фигуристка Елена Костылева выиграла пятый этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

За произвольную программу 14-летняя спортсменка набрала 152,06 балла, в сумме у нее — 215,56 очка. Во втором прокате Костылева исполнила четыре ультра-си элемента — тройной аксель и три квада. Фигуристка является чемпионкой России среди юниоров.

Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

  • Айболит66

    Победа прыжкового шорт-трека над фигурным катанием состоялась. Ещё и космические компоненты заслужили эти треки

    13.11.2025

  • Vikta

    и зачем наезжали на Костылеву после короткой - хайп ловя нечистоплотные журналисты, говоря что не вошла в тройку... Позор таким писакам...ведь ясно что квады не разрешены в короткой....а в произвольной она их скатает... Все придет постепенно и вторая оценка добавится... поздравляем Лену .. и желаем здоровья

    13.11.2025

  • оппонент

    Согласен, мой косяк, конечно Аня комментировала.

    13.11.2025

  • MrGarikon

    Щербакова комментировала под именем Медведевой? Не думаю...

    13.11.2025

  • оппонент

    Конечно, прыжковый контент исполнен невероятно, однако всё остальное... И при этом она получает оценку за компоненты на семь баллов выше Стрельцовой. Даже Медведева не удержалась комментируя выступление Лены, дипломатично заметив, что нужно работать над программой.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Фигурное катание
    Елена Костылева
