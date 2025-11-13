Костылева победила на пятом этапе Гран-при России среди юниоров

13 ноября, 15:33
Фигуристка Елена Костылева выиграла пятый этап Гран-при России среди юниоров в Москве.
За произвольную программу 14-летняя спортсменка набрала 152,06 балла, в сумме у нее — 215,56 очка. Во втором прокате Костылева исполнила четыре ультра-си элемента — тройной аксель и три квада. Фигуристка является чемпионкой России среди юниоров.
Второй на этапе Гран-при России в Москве стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).
Айболит66
Победа прыжкового шорт-трека над фигурным катанием состоялась. Ещё и космические компоненты заслужили эти треки
13.11.2025
Vikta
и зачем наезжали на Костылеву после короткой - хайп ловя нечистоплотные журналисты, говоря что не вошла в тройку... Позор таким писакам...ведь ясно что квады не разрешены в короткой....а в произвольной она их скатает... Все придет постепенно и вторая оценка добавится... поздравляем Лену .. и желаем здоровья
13.11.2025
оппонент
Согласен, мой косяк, конечно Аня комментировала.
13.11.2025
MrGarikon
Щербакова комментировала под именем Медведевой? Не думаю...
13.11.2025
оппонент
Конечно, прыжковый контент исполнен невероятно, однако всё остальное... И при этом она получает оценку за компоненты на семь баллов выше Стрельцовой. Даже Медведева не удержалась комментируя выступление Лены, дипломатично заметив, что нужно работать над программой.
13.11.2025