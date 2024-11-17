Петросян стала победительницей этапа «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 14:57
Фигуристка Аделия Петросян выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Москве.
По сумме двух программ 17-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 251,57 балла. Она одержала вторую победу на этапах серии «Гран-при» в этом сезоне, ранее спортсменка взяла золото в женских соревнованиях в Казани.
Второе место на этапе в Москве заняла Дарья Садкова с результатом 224,93 балла. Третьей стала Ксения Гущина (212,79).
Гран-при России. Москва
Женщины
Итоговое положение, топ-6
1. Аделия Петросян — 251,57
2. Дарья Садкова — 224,93
3. Ксения Гущина — 212,79
4. Елизавета Куликова — 198,06
5. Камилла Нелюбова — 191,01
6. Ксения Синицына — 184,53