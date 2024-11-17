Петросян стала победительницей этапа «Гран-при России» в Москве

Фигуристка Аделия Петросян выиграла четвертый этап «Гран-при России» в Москве.

По сумме двух программ 17-летняя ученица Этери Тутберидзе набрала 251,57 балла. Она одержала вторую победу на этапах серии «Гран-при» в этом сезоне, ранее спортсменка взяла золото в женских соревнованиях в Казани.

Второе место на этапе в Москве заняла Дарья Садкова с результатом 224,93 балла. Третьей стала Ксения Гущина (212,79).

Гран-при России. Москва

Женщины

Итоговое положение, топ-6

1. Аделия Петросян — 251,57

2. Дарья Садкова — 224,93

3. Ксения Гущина — 212,79

4. Елизавета Куликова — 198,06

5. Камилла Нелюбова — 191,01

6. Ксения Синицына — 184,53