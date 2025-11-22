Гуменник с отрывом в 12,68 балла стал первым в короткой программе на Гран-при в Омске

Сегодня, 15:52
Фигурист Петр Гуменник стал лучшим в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Омске.
23-летний спортсмен набрал за свое выступление 105,06 балла. Второе место занял Евгений Семененко с результатом 92,38 балла. Тройку замкнул Владислав Дикиджи (84,28).
Ранее у женщин короткую программу выиграла Алина Горбачева. Второй стала Дарья Садкова, третьей — Софья Муравьева (71,18).
С произвольными программами мужчины выступят в воскресенье, 23 ноября, в 13.45 по московскому времени.
Этап в Омске является заключительным в серии Гран-при России сезона-2025/26. Финал состоится в Челябинске в марте 2026 года.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, Омск
Мужчины. Короткая программа, топ-6
1. Петр Гуменник — 105,06
2. Евгений Семененко — 92,38
3. Владислав Дикиджи — 84,28
4. Андрей Мозалев — 80,48
5. Арсений Димитриев — 80,36
6. Никита Сарновский — 77,42