Сегодня, 13:55

Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске

Алина Савинова
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Алина Горбачева заняла первое место в короткой программе на 5-м этапе Гран-при России в Омске.

18-летняя спортсменка получила от судей 73,08 балла.

Второй стала Дарья Садкова с результатом 71,21 балла, третьей — Софья Муравьева (71,18).

С произвольными программами женщины выступят в воскресенье, 23 ноября, в 11.45 по московскому времени.

Этап в Омске является заключительным в серии Гран-при России сезона-2025/26. Финал состоится в Челябинске в марте 2026 года.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, Омск

Женщины. Короткая программа, топ-6

1. Алина Горбачева — 73,08

2. Дарья Садкова — 71,21

3. Софья Муравьева — 71,18

4. Алиса Двоеглазова — 70,89

5. Камилла Нелюбова — 70,49

6. Анна Ляшенко — 67,12

1

  • За спорт!

    Родители рады, да и дедушка тоже.

    22.11.2025

    Алина Горбачева
    Дарья Садкова
    Софья Муравьева
    Фигурное катание
