Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске, опередив Семененко на 47,94 балла

Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Спортсмен показал лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 311,12 балла сумме двух выступлений. Гуменник на 47,94 опередил ставшего вторым Евгения Семененко, у которого 263,48 балла по сумме двух программ. Третью строчку на этапе в Омске занял Владислав Дикиджи (257,22). Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

Айболит66 Программа Гуменника смотрелась классно. А чего катал так называемый второй номер было не понятно. Борьба с квадами? А что там ещё было? 23.11.2025