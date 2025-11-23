Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске, опередив Семененко на 47,94 балла

Сегодня, 15:46
Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.
Спортсмен показал лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 311,12 балла сумме двух выступлений.
Гуменник на 47,94 опередил ставшего вторым Евгения Семененко, у которого 263,48 балла по сумме двух программ. Третью строчку на этапе в Омске занял Владислав Дикиджи (257,22).
Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.
Айболит66
Программа Гуменника смотрелась классно. А чего катал так называемый второй номер было не понятно. Борьба с квадами? А что там ещё было?
23.11.2025
Vikta
Ну, наконец это свершилось!!- и Петр презентовал нам и миру свою ПЯТИКВАДКУ!!!!! Так бы откатать на ОИ было бы лихо... и если дрогнут там вдруг Миша и Юма....то можно с таким прокатом и медаль зацепить.... но, как говориться как карта ляжет...у кого "чище хвост будет"...как небеса решат... но надо помнить что там 300 ему вряд ли поставят... и второй оценки такой не будет.... но чем черт не шутит....))) а вот здесь в Омске непонятен был конечно вывод Семененко на 2 место...нагрибовали ему, как всегда.... как можно с 3мя невыездами в квадах обыграть по баллам чистые выезды Влада...))) уже смешно всем думаю зрителям... увы
23.11.2025