Сегодня, 15:46

Гуменник выиграл этап Гран-при в Омске, опередив Семененко на 47,94 балла

Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петр Гуменник стал победителем этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмен показал лучший результат в короткой и произвольной программах, набрав 311,12 балла сумме двух выступлений.

Гуменник на 47,94 опередил ставшего вторым Евгения Семененко, у которого 263,48 балла по сумме двух программ. Третью строчку на этапе в Омске занял Владислав Дикиджи (257,22).

Финал Гран-при России пройдет в Челябинске с 4 по 9 марта.

2

  • Айболит66

    Программа Гуменника смотрелась классно. А чего катал так называемый второй номер было не понятно. Борьба с квадами? А что там ещё было?

    23.11.2025

  • Vikta

    Ну, наконец это свершилось!!- и Петр презентовал нам и миру свою ПЯТИКВАДКУ!!!!! Так бы откатать на ОИ было бы лихо... и если дрогнут там вдруг Миша и Юма....то можно с таким прокатом и медаль зацепить.... но, как говориться как карта ляжет...у кого "чище хвост будет"...как небеса решат... но надо помнить что там 300 ему вряд ли поставят... и второй оценки такой не будет.... но чем черт не шутит....))) а вот здесь в Омске непонятен был конечно вывод Семененко на 2 место...нагрибовали ему, как всегда.... как можно с 3мя невыездами в квадах обыграть по баллам чистые выезды Влада...))) уже смешно всем думаю зрителям... увы

    23.11.2025

    Евгений Семененко
    Петр Гуменник
    Фигурное катание
