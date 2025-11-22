Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали лучшими в ритм-танце на 5-м этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

Дуэт набрал за свое выступление 77,80 балла. Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,60), третьими — Анна Щербакова и Егор Гончаров (74,33).

С произвольными танцами дуэты выступят в воскресенье, 23 ноября, в 10.00 по московскому времени.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап, Омск

Танцы на льду. Ритм-танец, топ-6

1. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 77,80

2. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 74,60

3. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 74,33

4. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 71,35

5. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 62,58

6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 60,06