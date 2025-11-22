Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Омске

Сегодня, 13:19
Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали лучшими в ритм-танце на 5-м этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске.
Дуэт набрал за свое выступление 77,80 балла. Вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (74,60), третьими — Анна Щербакова и Егор Гончаров (74,33).
С произвольными танцами дуэты выступят в воскресенье, 23 ноября, в 10.00 по московскому времени.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап, Омск
Танцы на льду. Ритм-танец, топ-6
1. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 77,80
2. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 74,60
3. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 74,33
4. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 71,35
5. Алиса Абдуллина — Егор Петров — 62,58
6. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано — 60,06