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Гран-при России

Сегодня, 12:15

«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: онлайн-трансляция и результаты 23 ноября

Пятый этап «Гран-при России» состоится в Санкт-Петербурге
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пятый этап «Гран-при России» по фигурному катанию в Санкт-Петербурге начинается в субботу, 23 ноября. В первый день состоятся выступления в короткой программе у женщин, мужчин, спортивных пар и ритм-танце у дуэтов.

Расписание 5-го этапа «Гран-при России» по фигурному катанию 23 ноября (суббота)

  • 13.30 Женщины. Короткая программа
  • 15.15 Мужчины. Короткая программа
  • 17.00 Пары. Короткая программа
  • 17.50 Танцы. Ритм-танец

Следить за прокатами в прямом эфире можно бесплатно на сайте Первого канала 1tv.ru.

В предварительный список участников этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге вошли следующие спортсмены.

Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачева, Елизавета Киселева, Софья Муравьева, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Федор Зонов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Владимир Ощепков, Семен Соловьев, Михаил Терновский.

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Федорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

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