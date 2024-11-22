«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: расписание соревнований этапа и где смотреть

Сегодня, 13:30
V этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября. В программе короткая и произвольная программы у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.
«СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.
Расписание V этапа Гран-при
13.30. Женщины, короткая программа
15.15. Мужчины, короткая программа
17.00. Пары, короткая программа
17.50. Танцы на льду, ритм-танец
13.00. Женщины, произвольная программа
15.00. Мужчины, произвольная программа
17.00. Пары, произвольная программа
18.00. Танцы на льду, произвольный танец
В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.