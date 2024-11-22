Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 13:30

«Гран-при России» в Санкт-Петербурге: расписание соревнований этапа и где смотреть

V этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Макар Игнатов.
Фото ФФККР
Telegram Дзен

V этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 23 и 24 ноября. В программе короткая и произвольная программы у женщин, мужчин и спортивных пар, ритм-танец и произвольный танец у танцевальных дуэтов.

«СЭ» публикует расписание соревнований. Время начала — московское.

Расписание V этапа Гран-при

23 ноября, суббота

13.30. Женщины, короткая программа

15.15. Мужчины, короткая программа

17.00. Пары, короткая программа

17.50. Танцы на льду, ритм-танец

24 ноября, воскресенье

13.00. Женщины, произвольная программа

15.00. Мужчины, произвольная программа

17.00. Пары, произвольная программа

18.00. Танцы на льду, произвольный танец

В прямом эфире следить за прокатами можно бесплатно на Первом канале и сайте 1tv.ru. Также смотреть выступления российских фигуристов можно в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Фигурное катание

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Сегодня
Вчера
Неделя