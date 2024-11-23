Дикиджи лидирует после короткой программы на пятом этапе «Гран-при России»

Сегодня, 16:43
Владислав Дикиджи показал лучший результат в короткой программе на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.
Судьи оценили прокат 20-летнего спортсмена в 102,22 балла.
Вторым стал Глеб Лутфуллин, который набрал 93,41 балла. На третьем месте расположился Дмитрий Алиев (92,91).
Произвольные программы мужчины представят в воскресенье, 24 ноября.
Гран-при России, Санкт-Петербург
Мужчины
Короткая программа, топ-6
1. Владислав Дикиджи — 102,22
2. Глеб Лутфуллин — 93,41
3. Дмитрий Алиев — 92,91
4. Андрей Мозалев — 90,34
5. Семен Соловьев — 88,76
6. Михаил Терновский — 87,17