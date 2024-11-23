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Гран-при России

Сегодня, 17:38

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу среди пар на «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали лучшими по итогам короткой программы на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали за свой прокат 82,71.

Всего в пятом этапе «Гран-при» приняли участие три спортивные пары. Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (81,50), третьими — Ясмина Кадырова и Илья Миронов (69,81).

Гран-при России, Санкт-Петербург

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 82,71

2. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 81,50

3. Ясмина Кадырова — Илья Миронов — 69,81

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

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