Кагановская и Некрасов стали лучшими в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России»

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали за свой прокат 82,28 балла.

Вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые получили 81,83 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,83).

Гран-при России, Санкт-Петербург

Ритм-танец, топ-6

1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 82,28

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 81,83

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 80,83

4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 79,39

5. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 77,16

6. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 76,64