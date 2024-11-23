Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:49

Кагановская и Некрасов стали лучшими в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.

Спортсмены набрали за свой прокат 82,28 балла.

Вторыми стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которые получили 81,83 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,83).

Гран-при России, Санкт-Петербург

Ритм-танец, топ-6

1. Василиса Кагановская — Максим Некрасов — 82,28

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 81,83

3. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 80,83

4. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 79,39

5. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 77,16

6. Елизавета Шичина — Павел Дрозд — 76,64

Фигурное катание

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области
Травмированный Овечкин посетил матч НБА между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Сегодня
Вчера
Неделя