Горбачева победила на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 14:57
Фигуристка Алина Горбачева одержала победу в женском одиночном катании на пятом этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге.
Спортсменка набрала по сумме двух прокатов 234,58 балла. В произвольной программе Горбачева чисто выполнила четверной сальхов.
Второе место заняла Вероника Яметова (213,39). Тройку призеров замкнула Софья Важнова (208,49). Лидирующая после короткой программы Cофья Акатьева стала пятой (203,67).
Гран-при России, Санкт-Петербург
Женщины
Итоговое положение, топ-6
1. Алина Горбачева — 234,58
2. Вероника Яметова — 213,39
3. Софья Важнова — 208,49
4. Софья Муравьева — 205,85
5. Cофья Акатьева — 203,67
6. Екатерина Анисимова — 181,82