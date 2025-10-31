Гран-при России (второй этап): расписание соревнований в Красноярске с временем начала 2 ноября

31 октября, 08:15
Второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Красноярске. В воскресенье, 2 ноября, состоятся прокаты в короткой программе у женщин, мужчин, спортивных пар и в танцах на льду.
Время начала — московское
В прямом эфире соревнования покажет сайт 1tv.ru. Частично прокаты покажут Первый канал и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Результаты соревнований можно отслеживать в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».
Сезон Гран-при России по фигурному катанию проходит с октября 2025 по март 2026 года.