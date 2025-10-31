Видео
31 октября, 08:15

Гран-при России (второй этап): расписание соревнований в Красноярске с временем начала 2 ноября

Короткая программа на этапе Гран-при в Красноярске состоится 2 ноября
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Красноярске. В воскресенье, 2 ноября, состоятся прокаты в короткой программе у женщин, мужчин, спортивных пар и в танцах на льду.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию 2 ноября (воскресенье)

  • 10.15. Танцы на льду. Ритм-танец
  • 12.00. Женщины. Короткая программа
  • 13.45. Мужчины. Короткая программа
  • 15.30. Спортивные пары. Короткая программа

Время начала — московское

В прямом эфире соревнования покажет сайт 1tv.ru. Частично прокаты покажут Первый канал и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Результаты соревнований можно отслеживать в разделе Гран-при России на сайте «СЭ».

Сезон Гран-при России по фигурному катанию проходит с октября 2025 по март 2026 года.

Фигурное катание
