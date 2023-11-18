Гуменник лидирует после короткой программы «Гран-при» в Самаре

Сегодня, 14:42
Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу на пятом этапе «Гран-при России», который проходит в Самаре.
Гуменник заработал 100,79 балла. Вторые стал Роман Савосин (94,66), третьим — Алексей Ерохов (90,69).
В воскресенье, 19 ноября, фигуристы выступят с произвольными программами. Следующий этап «Гран-при» пройдет в Москве с 25 по 26 ноября.
Гуменник впервые выиграл этап соревнований в нынешнем сезоне.
Гран-при России
1. Петр Гуменник — 100,79
2. Роман Савосин — 94,66
3. Алексей Ерохов — 90,69