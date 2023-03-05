Гуменник о финале Гран-при: «Очень хотелось победить»

Победитель финала «Гран-при России» Петр Гуменник поделился впечатлениями от своего выступления.

«Катать было сложно. Не мне одному. Очень хотелось победить, поэтому боролся за каждый элемент. Все силы отдал на льду. Получил желаемый результат. В фигурном катании стало больше болельщиков, особенно у мужчин. У девочек всегда было много, а мальчиков не так сильно поддерживали. В этом году нас снова стаи поддерживать.

У меня количество болельщиков тоже сильно увеличилось, но я даже не вспомню, что мне что-то кто-то плохое написал. Возможно, сейчас это закончится (смеется). Мне пишут пожелания и поздравления. В конце прошлого сезона не было особых успехов, болельщики были только самые преданные. В этом сезоне случился прорыв. Для меня это не сюрприз, не случайность, рассчитывал, что это должно произойти», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 282,12 балла по сумме двух программ и опередил ставшего вторым Дмитрия Алиева на 4,38 балла.