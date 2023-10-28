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Гран-при России

Сегодня, 11:48

Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein

Виктория Кравченко
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вице-чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске впервые выступил под кавер песни группы Rammstein Sonne в исполнении российской группы Radio Tapok.

За короткую программу фигурист набрал 70,41 балла.

Ранее на контрольных прокатах сборной России фигурист Петр Гуменник был вынужден показал прошлогоднюю короткую программу, так как не смог выступить с новой под песню Rammstein Sonne «по не зависящим от него причинам».

21 сентября «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein, если программа будет переработана.

3-й этап «Гран-при России» «Красноярье»: короткая программа мужчин.

Скандал с Rammstein и фигуристом близок к развязке. Гуменник нашел нестандартный выход

Петр Гуменник
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