Гуменник заявил, что только утром определился с вариантом проката на этапе «Гран-при России» в Самаре

Фигурист Петр Гуменник рассказал, когда определился с вариантом проката на этапе «Гран-при России» в Самаре.

«За неделю до соревнований я стал тренировать два варианта — запасной с сальховом и основной с лутцом. Утром я был не уверен, какой из них катать — в моей голове и лутц, и сальхов были в равновесии, — цитирует Гуменника ТАСС. — Спросил тренера — она сказала сальхов, даже спрашивать не стал почему. Лутц в хорошем состоянии, сальхов еще лучше».

Произвольная программа у мужчин пройдет 19 ноября.

Гуменник лидирует после короткой программы «Гран-при» в Самаре