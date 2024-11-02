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Сегодня, 15:08

Хабибуллина и Княжук снялись со второго этапа «Гран-при России» из-за травмы партнерши

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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не смогут принять участие во втором этапе «Гран-при России» в Казани.

«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. 3 шва. Мы не сможем выступить», — рассказал Княжук в Telegram-канале их дуэта.

В заявке на турнир в парном катании остаются только Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина — Артем Грицаенко. 1 ноября с соревнований снялись Виктория Васильева и Роман Запорожец. На первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске в соревнованиях спортивных пар победу одержали Осокина и Грицаенко. Всего в турнире участвовало четыре дуэта.

Второй этап &laquo;Гран-при России&raquo; примет Казань. «Гран-при России» в Казани: расписание и время начала прокатов этапа

Второй этап «Гран-при России» проходит в Казани в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября.

Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

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