Хабибуллина и Княжук снялись со второго этапа «Гран-при России» из-за травмы партнерши

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук не смогут принять участие во втором этапе «Гран-при России» в Казани.

«На утренней тренировке я сильно задел Наташу на выезде из прыжка. 3 шва. Мы не сможем выступить», — рассказал Княжук в Telegram-канале их дуэта.

В заявке на турнир в парном катании остаются только Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Елизавета Осокина — Артем Грицаенко. 1 ноября с соревнований снялись Виктория Васильева и Роман Запорожец. На первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске в соревнованиях спортивных пар победу одержали Осокина и Грицаенко. Всего в турнире участвовало четыре дуэта.

Второй этап «Гран-при России» проходит в Казани в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября.