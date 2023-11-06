Ходыкин — о первом турнире с Собининой: «Разве что самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах третьего этапа российской серии «Гран-при» для своего дуэта.

«Нам удалось показать чистые прокаты, относительно чистые — для зрителей. Для нас по технической части были недочеты. Но в целом все элементы сделаны. Видим, куда двигаться дальше. У нас и у самих есть понимание, и тренеры подскажут. Они понимают нюансы, пообщаются с коллегами-специалистами. Судьи никогда не откажут в том, чтобы подсказать недочеты.

На тройку в таких обстоятельствах и не рассчитывали. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал. К тому же мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет», — сказал Ходыкин.

Отметим, что Ходыкин и Собинина в Красноярске заняли четвертое место.

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