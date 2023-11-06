Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:15

Ходыкин — о первом турнире с Собининой: «Разве что самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» поделился мнением об итогах третьего этапа российской серии «Гран-при» для своего дуэта.

«Нам удалось показать чистые прокаты, относительно чистые — для зрителей. Для нас по технической части были недочеты. Но в целом все элементы сделаны. Видим, куда двигаться дальше. У нас и у самих есть понимание, и тренеры подскажут. Они понимают нюансы, пообщаются с коллегами-специалистами. Судьи никогда не откажут в том, чтобы подсказать недочеты.

На тройку в таких обстоятельствах и не рассчитывали. В таких обстоятельствах разве что очень самоуверенный человек надеялся бы на пьедестал. К тому же мы в принципе не форсируем процесс и грандиозных планов не строим. Хороший дебют на соревнованиях, сработали вполне чисто. Будем работать над тем, чтобы нравиться судьям. А это невозможно без практики. У нас новая пара, и нам важно привыкнуть к совместной работе. Пока что процесс еще идет», — сказал Ходыкин.

Отметим, что Ходыкин и Собинина в Красноярске заняли четвертое место.

Полностью интервью Ходыкина читайте на сайте «СЭ»

Таисия Собинина/Денис Ходыкин
0
Читайте также
Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией
Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
В ВСУ рассказали о реакции солдат на слова Залужного
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова считает, что Хромых не надо уделять много внимания

Ходыкин — о травме Собининой: «Были сомнения, выступать или нет, но понимали, что нет безумного риска»