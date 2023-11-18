Худайбердиева и Базин победили в ритм-танце на «Гран при России» в Самаре

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли ритм-танец на пятом этапе «Гран-при России» в Самаре с результатом 84,27 балла. Второе место занимают Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — 80,60 балла. Тройку сильнейших замыкают София Леонтьева и Даниил Горелкин с 74,43 балла. В воскресенье, 19 ноября, фигуристы выступят с произвольным танцем. «Гран-при России» 5-й этап, Самара Танцы на льду. Ритм-танец 1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 84,27 балла 2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 80,60 3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 74,43