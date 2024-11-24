Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 20:16
Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями пятого этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге в танцах на льду.
По сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 207,81 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,74 балла). Третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (201,50).
Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург
Танцы на льду
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 208,81
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,74
3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 201,50
4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 197,71
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 191,78
6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 189,55