Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали победителями пятого этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге в танцах на льду. По сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 207,81 балла. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (205,74 балла). Третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (201,50). Гран-при России, 5-й этап. Санкт-Петербург Танцы на льду 1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 208,81 2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 205,74 3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 201,50 4. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 197,71 5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 191,78 6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 189,55