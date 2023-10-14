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Гран-при России

Сегодня, 17:56

Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Виктория Кравченко
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на первом этапе «Гран-при России» в Уфе. За прокат они получили 83,70 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 78,37. Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67).

Произвольные танцы пройдут 15 октября.

«Гран-при России». Первый этап. Уфа

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) — 83,70

2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) — 78,37

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 73,67

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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