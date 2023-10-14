Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на первом этапе «Гран-при России» в Уфе

Чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место на первом этапе «Гран-при России» в Уфе. За прокат они получили 83,70 балла. Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, набравшие 78,37. Третье место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (73,67). Произвольные танцы пройдут 15 октября. «Гран-при России». Первый этап. Уфа Танцы на льду. Ритм-танец 1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Москва-Самарская обл.) — 83,70 2. Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (Московская область) — 78,37 3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва) — 73,67