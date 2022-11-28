Инна Гончаренко назвала фигуристку Муравьеву феноменом

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что фигуристка Софья Муравьева является феноменом, так как легко владеет коньком и при этом хорошо прыгает.

«Соня всегда нас баловала безумно красивым, артистичным катанием — она владеет коньком, катит легко, выполняет сложные элементы и по скольжению, и корпусом и руками, плюс девочка прыгает — вот такой феномен, которому надо пробиваться, — цитирует ТАСС Гончаренко. — Да, это пока не первое место, но я думаю все впереди у нее будет».

В воскресенье, 27 ноября, Муравьева стала второй на этапе «Гран-при России» в Перми, выполнив в произвольной программе два тройных акселя. Первое место заняла Елизавета Туктамышева, которая опередила 16-летнюю Муравьеву менее чем на один балл.

«Редок тот спортсмен, который сразу выступает с прекрасными артистическими показателями и со сложными техническими элементами вместе. Мы знаем пример Саши Трусовой, которая показывала безумный технический контент, при этом в тень уходили другие элементы программы — артистизм, владение коньком. Лиза сейчас вкупе все это собрала по прошествии определенного времени, раньше она была больше технической спортсменкой, сейчас раскрылась, нашла свой стиль. В этом сезоне у нее хорошо играют программы — произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, Илья чувствует такие моменты, как ее раскрыть, преподнести в лучшем стиле», — добавила Гончаренко .