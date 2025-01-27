Фигурист Попов — о вызове на финал «Гран-при» после изменений в регламент: «Сначала подумал, что это ошибка»

Призер серии «Гран-при» и чемпионата России по прыжкам Иван Попов в разговоре с «СЭ» рассказал о реакции на вызов на финал «Гран-при» в Красноярске 14-16 февраля. Попов попал туда благодаря изменениям регламента за три недели до начала, инициированным федерацией.

— Сначала подумал, что это ошибка, потом попросил все-таки, чтобы Ирина Александровна (Смирнова, тренер. — Прим. «СЭ») уточнила, что вызов пришел правильно. До этой новости тренировался в лайт-режиме, теперь придется поднапрячься! Всегда одна цель на все турниры — показать то, что умею.

Четверной лутц в соцсетях? На стартах, конечно, думаем исполнять этот прыжок, но сначала нужно его стабилизировать в тренировочном процессе, а также во время прокатов программ. Все же я делаю ставку на прыжки, в которых уверен, которые уже накатаны в программах.

Прыгать удобно, никогда не было проблем с ребрами на прыжках. Сложный технический контент или стабильность без рисков? Стабильность без рисков, конечно же, — сказал Попов.