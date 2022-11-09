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Гран-при России

Сегодня, 22:45

Кадырова и Колесов рассказали по каким критериям Тамара Москвина их поставила в пару

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов в интервью «СЭ» рассказали о том, как стали выступать вместе.

«Тренеры посмотрели на нас по катанию, по антропометрии. Мы подходим друг друга по росту и весу. Деталей всех не знаю, но раз тренеры так решили — значит они правы. Что-то сразу начало получаться. А на что-то потребовалось все-таки время. Месяца два потребовалось только чтобы все выучить. Еще столько же чтобы скататься друг с другом. Но это нелегкий путь. Особенно, потому что мы в первый раз скатывались с новыми партнерами и чувство было непривычное», — сказал Колесов.

«Не просто позвонили и сказали, что я теперь буду с ним кататься. Варианта отказаться? Наверное, нет. Не было. Точнее, я об этом не думала. Мне хотелось выступать, продолжать карьеру. Вначале, конечно, были трудности. Мне кажется, никогда сразу вместе ни у кого все не получается», — добавила Кадырова.

Пара Кадырова/Колесов заняла второе место на этапе «Гран-при России» в Казани. Ранее Кадырова выступала в дуэте с Иваном Бальченко, а Колесов с Ксенией Ахатьевой.

Ясмина Кадырова и&nbsp;Валерий Колесов. «Парное катание — это не семейные отношения. Разрыв не должен никого удивлять». Москвина строит новую сильную пару

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Кадырова и Колесов рассказали о том, как им удалось достичь взаимопонимания в паре

Фигуристка Кадырова — о бывшем партнере: «Восприняла разрыв спокойно. Я ему за все благодарна»