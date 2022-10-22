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Гран-при России

Сегодня, 14:27

Кагановская и Ангелопол рассказали о самом популярном животном фигурного катания

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали о выходе на взрослый уровень и приметах. В ритм-танце на первом этапе серии «Гран-при России» — «Золотой конек Москвы» пара набрала 75,58 балла.

Кагановская: — Я недавно завела черного котенка. Он быстро стал популярным после того, как я выложила его в соцсетях. Самый популярный кот фигурного катания. (смеется) Наша фан-группа сделала нам подарок в виде плюшевых черных кошечек.

Избегаю переходить дорогу за ней? В суеверие черной кошки не верю. Есть приметы — выйти на лед с левой ноги, конек завязать определенным образом. А какие-то народные приметы — нет.

— Приходится ли вам бороться со звездой болезнью?

Ангелопол: — Нам сейчас не с чем бороться. Мы как были открытыми, добрыми людьми, так и остаемся. Так нас учит тренер.

Кагановская: — Фан-группа у нас появилась не с выходом во взрослые. Она появилась еще четыре года назад, когда я выступала в детском «Ледниковом периоде». Есть люди, которым нравится, что мы делаем. Мы им очень благодарны.

Фигурное катание
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