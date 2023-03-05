Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в танцах на льду

Сегодня, 14:30
Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали первыми в произвольном танце и выиграли финал Гран-при России.
Гран-при России. Финал
Танцы на льду. Произвольный танец
1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 122,70
2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 120,86
3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 116,86
4. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 106,70
5. Александра Прокопец / Александр Васькович — 106,23
6. Полина Усова / Михаил Антонов — 101,79
7. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 96,72
8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 93,76
9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 83,62
Итог
1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 203,65
2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 202,26
3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 197,45
4. Александра Прокопец / Александр Васькович — 177,20
5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 177,18
6. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 165,12
7. Полина Усова / Михаил Антонов — 163,32
8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 150,82
9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 137,44