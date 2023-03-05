Кагановская и Ангелопол стали победителями финала Гран-при России в танцах на льду

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали первыми в произвольном танце и выиграли финал Гран-при России. Гран-при России. Финал Танцы на льду. Произвольный танец 1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 122,70 2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 120,86 3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 116,86 4. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 106,70 5. Александра Прокопец / Александр Васькович — 106,23 6. Полина Усова / Михаил Антонов — 101,79 7. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 96,72 8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 93,76 9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 83,62 Итог 1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол — 203,65 2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд — 202,26 3. Софья Тютюнина / Андрей Багин — 197,45 4. Александра Прокопец / Александр Васькович — 177,20 5. Екатерина Миронова / Евгений Устенко — 177,18 6. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов — 165,12 7. Полина Усова / Михаил Антонов — 163,32 8. Яна Матвейшина / Тимофей Субботин — 150,82 9. Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев — 137,44