Кагановская и Некрасов о втором месте на этапе «Гран-при России» в Красноярске: «Не гонимся за медалями»

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали второе место на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Кагановская: «Для нас большее значение имеет то, что мы смогли скатать обе программы чисто, показать то, что мы наработали за это время».

Некрасов: «Мы за медалями не гонимся, гонимся за чистыми прокатами».

Кагановская: «Мы продолжаем работать, несмотря на места, мы все равно будем стремиться к лучшему, чтобы катать чисто. Сегодня почувствовали, что скатали произвольную программу лучше чем на контрольных прокатах, в Петербурге наш произвольный танец был сырым, было много помарок, мы их исправили сегодня, прокатом довольны, настроение хорошее».

Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,40 балла), Кагановская и Некрасов заняли второе место (200,93), третьими стали Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,95).