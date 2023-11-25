Олимпийская чемпионка Камила Валиева прокомментировала свою победу в короткой программе на шестом этапе российской серии «Гран-при» в Москве.

«Сегодня было все намного лучше. Я лучше понимала, что я желаю. Выбеливала каждое движение. Старалась шаг за шагом сделать программу лучше. Очень хочется в этом виде спорта пробежать марафон, а не спринт. Лучше шаг за шагом. В Казани было весело. Была не та форма, чтобы всегда кататься хорошо. На тренировках это видно. Но к концу недели мы все плохое оставили там, а хорошее наработали. Буду стараться показать максимум в произвольной программе», — сказала Валиева.

Фигуристка набрал за прокат 81,27 балла и заняла промежуточное первое место. Ранее в Казани Валиева заняла четвертое место из-за ошибки в прыжковом наборе.