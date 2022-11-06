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Гран-при России

Сегодня, 16:21

Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на «Гран-при» в Казани

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева неудачно исполнила четверной тулуп в произвольной программе на этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Валиева заявила в прокате только один элемент повышенной сложности — четверной тулуп — и не смогла с ним справиться. Она исполнила прыжок с недокрутом и упала при приземлении.

Также фигуристка попыталась на круге почета для зрителей во второй и третий раз прыгнуть четверной, но также неудачно.

Фигуристка справилась с остальными элементами. Она набрала 158,42 балла за произвольную программу. По сумме двух прокатов на ее счету 241,72 балла, спортсменка одержала победу на этапе в Казани.

Фигурное катание
Камила Валиева
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Валиева выиграла этап «Гран-при России» в Казани

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