Камила Валиева: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Казани

Появилось видео произвольной программы Камилы Валиевой в женском одиночном катании на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

Фигуристка набрал 132,50 балла за свой прокат и по итогам двух программ стала четвертой (213,59).

После своего выступления на турнире Валиева не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА Новости сообщило, что команда олимпийской чемпионки планирует подать протест на результаты произвольной программы.

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).