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Сегодня, 17:13

Камила Валиева: видео произвольной программы на «Гран-при России» в Казани

Ана Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Появилось видео произвольной программы Камилы Валиевой в женском одиночном катании на четвертом этапе «Гран-при России» в Казани.

Фигуристка набрал 132,50 балла за свой прокат и по итогам двух программ стала четвертой (213,59).

После своего выступления на турнире Валиева не стала общаться с представителями СМИ. Позже РИА Новости сообщило, что команда олимпийской чемпионки планирует подать протест на результаты произвольной программы.

Камила Валиева. Валиева стала четвертой на этапе «Гран-при» в Казани из-за лишней секвенции

Софья Муравьева выиграла этап «Гран-при России» в Казани (228,81 балла). Второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Фигурное катание
Камила Валиева
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