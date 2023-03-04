Финал Гран-при: прямая трансляция короткой программы мужчин

Сегодня, 17:00
В субботу, 4 марта, в Санкт-Петербурге начнется финал Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день мужчины последними выйдут на лед — они представят свои короткие программы.
Начало — 18:05 по московскому времени. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko.
1. Матвей Ветлугин
2. Александр Самарин
3. Макар Игнатов
4. Петр Гуменник
5. Иван Попов
6. Артур Даниелян
7. Евгений Семененко
8. Алексей Ерохов
9. Артем Ковалев
10. Андрей Мозалев
11. Марк Кондратюк
12. Дмитрий Алиев