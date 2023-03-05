Финал Гран-при: прямая трансляция произвольной программы мужчин

Сегодня, 17:15
В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге завершится финал Гран-при по фигурному катанию. Во второй соревновательный день мужчины последними выйдут на лед — они представят свои произвольные программы. Начало — 18:15.
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. После короткой программы лидирует Марк Кондратюк.
1. Матвей Ветлугин
2. Дмитрий Алиев
3. Алексей Ерохов
4. Александр Самарин
5. Артур Даниелян
6. Андрей Мозалев
7. Иван Попов
8. Артем Ковалев
9. Евгений Семененко
10. Макар Игнатов
11. Петр Гуменник
12. Марк Кондратюк