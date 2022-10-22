Коляда опередил Алиева и Самарина в короткой программе этапа «Гран-при России» в Москве

Сегодня, 20:16
Фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве. На втором месте — Дмитрий Алиев, на третьем — Александр Самарин.
Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 23 октября.
«Гран-при России»
Первый этап
Мужчины
Короткая программа
1. Михаил Коляда — 95,27
2. Дмитрий Алиев — 90,83
3. Александр Самарин — 90,45
4. Глеб Лутфуллин — 86,28
5. Иван Попов — 79,56
6. Даниил Самсонов — 79,38
7. Иван Соболев — 54,58
8. Кирилл Кельманов — 54,57
9. Степан Тартыгин — 53,51
10. Евгений Зенкин — 51,09