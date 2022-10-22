Коляда опередил Алиева и Самарина в короткой программе этапа «Гран-при России» в Москве

Фигурист Михаил Коляда лидирует после короткой программы на первом этапе «Гран-при России» в Москве. На втором месте — Дмитрий Алиев, на третьем — Александр Самарин. Произвольную программу мужчины представят в воскресенье, 23 октября. «Гран-при России» Первый этап Мужчины Короткая программа 1. Михаил Коляда — 95,27 2. Дмитрий Алиев — 90,83 3. Александр Самарин — 90,45 4. Глеб Лутфуллин — 86,28 5. Иван Попов — 79,56 6. Даниил Самсонов — 79,38 7. Иван Соболев — 54,58 8. Кирилл Кельманов — 54,57 9. Степан Тартыгин — 53,51 10. Евгений Зенкин — 51,09