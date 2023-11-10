Коляда, Траньков и Тихонов будут комментировать «Гран-при» в Казани на Первом канале

Российский фигурист Михаил Коляда будет комментировать соревнования этапа «Гран-при России» в Казани.

Вместе с ним будут работать Максим Траньков, Алексей Тихонов и Александр Гришин.

Этап в Казани пройдет 11-12 ноября.

Ранее в ФФККР высказались о проведении показательных выступлений на «Гран-при России». В текущем календаре российских стартов показательные выступления предусмотрены только в рамках чемпионата России.

Этап Гран-при в Казани пройдет 11-12 ноября. Транслировать соревнования будет канал.