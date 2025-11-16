Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

16 ноября, 18:25

Кондратюк ожидал победы Семененко на этапе Гран-при в Москве

Анастасия Пилипенко

Фигурист Марк Кондратюк рассказал, что не ожидал занять первое место на этапе Гран-при России в Москве. Он думал, что победителем станет Евгений Семененко.

«Стала ли победа неожиданной? Абсолютно неожиданная. Когда я откатал, увидел, что по сумме я уже точно с серебром. В целом, я уже был очень рад, доволен. Женя очень хорошо катался. Я думал, что он выиграет, — цитирует Кондратюка ТАСС. — Когда увидел, что он в итоге стал вторым, я, честно говоря, удивился. Вот, может быть, какие-то нюансы нашли, честно, не знаю. Но, повторюсь, мне прокат его понравился, он был хороший, и я думал, что он выиграет».

Кондратюк выиграл четвертый этап Гран-при России в Москве. По сумме двух программ он получил 278,65 балла. Семенеко стал вторым с результатом 274,91 балла. Он лидировал после короткой программы.

Пятый этап Гран-при России пройдет в Омске с 19 по 23 ноября.

Источник: ТАСС
Telegram Дзен Max
Евгений Семененко
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Читайте также
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя