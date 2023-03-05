Кондратюк рассказал, что травма спины мешает ему тренироваться в полную силу

Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк занял третье место в финале «Гран-при» и рассказал, что травма спины мешает его полноценной подготовке.

«Когда объявляли, какие места заняли на этапах, это было моим единственным достижением, — сказал Кондратюк. — Были определенные проблемы, из-за которых не удалось достойно выступить на чемпионате России. Рад, что удалось более-менее восстановиться и попасть на пьедестал почета. Хороший конец сезона, учитывая сложности. Надеюсь, следующий будет не таким драматичным.

Я рад, что короткая программа удалась, в произвольной не хватило, может, подготовки. Травма уже получше, беспокоит периодически, но тренируюсь не на максимум, делаю что-то и потом понимаю, что не могу, если продолжу, она заболит. Я сделал практически все, что было в моих силах. Рад, что оказался в тройке, особенно когда Петя и Дима выдали такие прокаты. Рад, что смог в конкурентной борьбе выиграть медаль".

Кондратюк в финале «Гран-при России» набрал по сумме двух программ 273,40 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев, набравший 277,74 балла. Победителем стал Петр Гуменник — 282,12 балла.