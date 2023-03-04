Кондратюк выиграл короткую программу у мужчин в финале Гран-при России

Сегодня, 19:44
Марк Кондратюк лидирует после короткой программы у мужчин в финале Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Фигурист набрал 102,86 балла за свое выступление. Второе место занял Петр Гуменник (99,69 балла), на третьей строчке — Макар Игнатов (99,09).
Мужчины выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта. Начало — в 18.15 (мск).
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Короткая программа, мужчины
1. Марк Кондратюк — 102,86 балла
2. Петр Гуменник — 99,69
3. Макар Игнатов — 99,09
4. Евгений Семененко — 95,48
5. Артем Ковалев — 91,47
6. Иван Попов — 91,29
7. Андрей Мозалев — 88,75
8. Артур Даниелян — 88,32
9. Александр Самарин — 85,24
10. Алексей Ерохов — 82,95
11. Дмитрий Алиев — 81,84
12. Матвей Ветлугин — 77,36