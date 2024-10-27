Кондратюк выиграл первый этап «Гран-при России» в Магнитогорске

Сегодня, 15:51
Фигурист Марк Кондратюк стал победителем первого этапа «Гран-при России» в Магнитогорске.
В сумме за два выступления 21-летний спортсмен набрал 289,74 балла. В произвольной программе он исполнили пять четверных прыжков.
Вторым стал Роман Савосин с результатом 275,55 балла. На третьем месте расположился Евгений Семененко (274,97).
Гран-при России. Магнитогорск
Мужчины. Итоговое положение
1. Марк Кондратюк — 289,74
2. Роман Савосин — 275,55
3. Евгений Семененко — 274,97
4. Егор Рухин — 259,13
5. Николай Угожаев — 253,52
6. Даниил Постарнаков — 236,33
7. Иван Попов — 234,23
8. Илья Строганов — 213,93
9. Кирилл Кропылев — 206,48
10. Дамир Черипка — 195,52
11. Степан Тартыгин — 170,34