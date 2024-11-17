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Сегодня, 17:02

Корреспондент «СЭ» подарил фигуристу пиво после его фразы в камеру

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Григорий Федоров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов подарил серебряному призеру этапа «Гран-при России» в Москве Григорию Федорову банку пива после его необычной реакции на удачный прокат.

Федоров занял второе место, набрал впервые в карьере более 300 баллов и сказал в камеру «Я пошел пиво открывать!» Корреспондент «СЭ» презентовал пиво, продающееся в фойе арены, во время интервью.

Сам Федоров сказал, что фраза была частью спора с напарником по группе Михаилом Тихоновым.

На «ЦСКА Арене» продается только безалкогольное пиво.

Григорий Федоров

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