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Гран-при России

Сегодня, 16:47

Косторная высказала желание «подойти к судьям» после этапа «Гран-при России» в Омске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Фигуристка Алена Косторная раскритиковала оценки судей после второго этапа «Гран-при России» в Омске. Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место (192,77).

— Насчет целых компонентов не знаю, но есть отдельные критерии — навыки катания, например. Никогда в жизни не поверю, что я катаюсь хуже, чем остальные спортсмены. К сожалению, было оценено именно так. Понимаю, что здесь идет другая оценка, оценивается работа в паре. Но я не скажу, что Гоша катается хуже. В совокупности мы точно не в отстающих уж по этому критерию, по исполнению, интерпретации программы.

— Ты, когда сюда ехала, не этого ожидала?

— Я много чего ожидала, но при чистых прокатах не этого. Могла допускать, что мы сорвем, недоделаем, может пойти что-то не так. Даже если 12 лет одно и то же делаешь, могут быть срывы. Но когда мы делаем практически максимум из своего контента — да, были погрешности — но сильно лучше быть и не могло. Когда с прокатом хуже нас оценивают неплохо, а с прокатом в два раза лучше нам говорят: «А это было хуже предыдущего», ну...

— Нет желания с судьями поговорить?

— Говорить с судьями во время соревнований нельзя. Но, конечно, хотелось бы подойти к людям и спросить — что конкретно им не понравилось.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на втором этапе «Гран-при России». Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (221,67), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (203,32).

Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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