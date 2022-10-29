Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:27

Козловский — о конкуренции: «Все сильнейшие у нас»

Козловский прокомментировал конкуренцию на «Гран-при» в Сочи
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Новости

Чемпион Европы Дмитрий Козловский прокомментировал выступление в паре с Александрой Бойковой на втором этапе «Гран-при» в Сочи.

«Впечатления отличные. Официально дали старт сезона на важном турнире. Рады что на достойном уровне продемонстрировали нашу работу за последние несколько месяцев. Пар много, а Тамара Николаевна у нас одна. И мы стараемся ее беречь. Чем больше зрителей, тем сильнее энергетика. С большим воодушевлением выступаем. Мы любим очень Сочи, олимпийскую арену. Она насыщена олимпийской энергетикой, центральной для нашего вида спорта.

Мы не могли ее не чувствовать. И все здесь отдавали свои силы по максимуму. По конкуренции, вспомните Олимпиаду. Там лучшие спортсмены из России и Китая. Китай сейчас не выступает. Поэтому все сильнейшие у нас. Федерация выполняет ту работу, которая она должна и может. Наполняет календарь привычным количеством стартов, но мы все ждём международные соревнования. Серия Гран-при — это абсолютно новый турнир, цель которого чтобы спортсмены оставались в системе, которая выработана годами», — сказал Козловский.

Бойкова и Козловский одержали победу в парном катании на этапе «Гран-при России» в Сочи — 83,17. Второе место завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (76,76).

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
«Не хочешь кататься — иди ешь фастфуд на здоровье!» Авербух — о жалобе американской фигуристки
Том Брэди развелся с моделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Второй этап «Гран-при» России: расписание и результаты дня 29 октября

Бойкова об ошибках: «Лед скользкий. Вопрос даже не в том как ты готов»