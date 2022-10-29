Чемпион Европы Дмитрий Козловский прокомментировал выступление в паре с Александрой Бойковой на втором этапе «Гран-при» в Сочи.

«Впечатления отличные. Официально дали старт сезона на важном турнире. Рады что на достойном уровне продемонстрировали нашу работу за последние несколько месяцев. Пар много, а Тамара Николаевна у нас одна. И мы стараемся ее беречь. Чем больше зрителей, тем сильнее энергетика. С большим воодушевлением выступаем. Мы любим очень Сочи, олимпийскую арену. Она насыщена олимпийской энергетикой, центральной для нашего вида спорта.

Мы не могли ее не чувствовать. И все здесь отдавали свои силы по максимуму. По конкуренции, вспомните Олимпиаду. Там лучшие спортсмены из России и Китая. Китай сейчас не выступает. Поэтому все сильнейшие у нас. Федерация выполняет ту работу, которая она должна и может. Наполняет календарь привычным количеством стартов, но мы все ждём международные соревнования. Серия Гран-при — это абсолютно новый турнир, цель которого чтобы спортсмены оставались в системе, которая выработана годами», — сказал Козловский.

Бойкова и Козловский одержали победу в парном катании на этапе «Гран-при России» в Сочи — 83,17. Второе место завоевали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (76,76).