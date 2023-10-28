Козловский — о короткой программе в Красноярске: «Это не наш уровень. Баллов очень мало»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали свое выступление на этапе «Гран-при России» в Красноярске. Фигуристы набрали 74,52 балла за прокат и заняли промежуточное первое место.

«Мы действительно выступили не очень. Хотя готовы были просто отлично. Прямо сейчас я не могу назвать причины. И Саша была готова, и в себе я чувствовал силы. Но видимо мы все-таки перестарались с внутренним настроем. Но в ближайшем будущем все будет хорошо.

Баллов очень мало — это точно не наш уровень, не хочу об этом даже говорить. Баллы маленькие, но все по делу», — сказал Козловский.

«Мы остались без элемента, так что это нормальные баллы», — добавила Бойкова.

В межсезонье дуэт перешел из группы Тамары Москвиной в команду Этери Тутберидзе.