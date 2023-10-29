Крылова сообщила, что травмированная фигуристка Морозов надеется выступить на «Гран-при» в Москве

Анжелика Крылова, тренер дуэта Аннабель Морозов/Игорь Еременко, рассказала о состоянии фигуристки после травмы.

«Врачи сказали, что критических повреждений нет, но неделя как минимум без тренировок. Будем восстанавливаться, делать перевязки и обязательно сделаем МРТ — все-таки опасное место травмировано, все связки и сухожилия рядом. До этапа в Москве еще месяц, надеемся, что к этому сроку Аннабель успеет восстановиться», — приводит ТАСС слова Крыловой.

28 октября Морозов получила травму во время раскатки перед короткой программой, столкнувшись с Елизаветой Шанаевой, которая случайно задела ее ногу лезвием конька. В результате столкновения Аннабель наложили семь швов. 29 октября Морозов и Еременко снялись с произвольного танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Этап российского «Гран-при» в Москве пройдет с 25 по 26 ноября.