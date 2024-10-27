Синицына — об итогах этапа «Гран-при» в Магнитогорске: «Старт не задался»

Фигуристка Ксения Синицына, занявшая третье место на этапе «Гран-при России» в Магнитогорске, прокомментировала свое выступление в произвольной программе.

— Чувства смешанные. Честно сказать, старт не задался, — передает слова фигуристки корреспондент «СЭ». — Я расстроена. Но теперь знаю, над чем работать как в физическом, так и в психологическом плане. Буду все нарабатывать и совершенствоваться.

— Что помогло собраться после короткой программы?

— Помогли близкие, тренер. Они поддерживали и настраивали на сегодняшний день. Спасибо им огромное. Без них я бы не справилась. Вчера я очень расстроилась, но, к счастью, сегодня более-менее собралась и показала, что я могу.

Победительницей первого этапа «Гран-при России» с результатом 226,33 балла по сумме программ стала Анна Фролова. Второе место заняла Ксения Гущина (203,78) из Санкт Петербурга, а замкнула тройку лидеров Синицына (200,92) из Москвы.