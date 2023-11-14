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Гран-при России

Сегодня, 08:15

Лакерник объяснил свое появление у судейских столиков при выставлении оценок Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный российский судья, почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» объяснил, почему присутствовал при выставлении оценок Камиле Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани, хотя не входил в бригаду.

— Пишут, что вам даже пришлось помогать судейской бригаде после выступления Валиевой все учесть. Правда?

— Возник спорный вопрос: какие прыжки «вылетают» во второй «лишней» комбинации Валиевой: 3Lz+3T+2A? По логике, только 2А, так как именно он превращает каскад в комбинацию, однако в Руководстве для технических бригад написано, что «в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ, вторая комбинация 3S+1A*+2T* +REP или 3S+2T*+1A*+REP». Такое решение и было принято технической бригадой. В этом сезоне стало больше пересчетов баллов из-за отсутствия обновлений в компьютерной системе? Видимо, так, но деталями вопроса я не владею, — ответил Лакерник.

Камила Валиева. «Ухудшений в уровне судейства я не вижу». Судья разбирает спорный момент с участием Валиевой на «Гран-при»

Фигурное катание
Александр Лакерник
Камила Валиева
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