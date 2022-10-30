Лайшев: «Так как Саша из школы «Самбо-70», хочу пожелать ей, чтобы она сумела встать»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал результаты выступлений женщин на втором этапе «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Молодец Петросян. Молодец Этери Георгиевна Тутберидзе со своей командой. Молодец Саша Трусова, которая недавно стала серебряным призером Олимпийских игр. Не надо заниматься какими-то сплетнями: куда-то перешла, упала, а нужно благодарным быть, потому что это одна единая российская команда.

Они в такое непростое время приносят людям радость. Уверен, что телезрители сидели у экранов и получали удовольствие. Я вас уверяю, что все переживали за Трусову. Так как Саша из школы «Самбо-70?, хочу пожелать ей, чтобы она сумела встать. Учиться на своих ошибках, чтобы в дальнейшем не падать. В первую очередь хочу пожелать не Петросян, а Трусовой всего самого доброго», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла второй этап «Грани-при России» в Сочи. Второе место заняла Софья Самоделкина. Александра Трусова стала третьей.